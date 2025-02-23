الفاتيكان: البابا فرنسيس أمضى ليلة هادئة في المستشفى

أعلن الفاتيكان الأحد أن البابا فرنسيس، الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج، أمضى ليلة "هادئة" في المستشفى.



ونقل البابا إلى مستشفى جيميلي بروما في 14 شباط بعد أن عانى من صعوبة في التنفس لعدة أيام، وتم تشخيص إصابته بالتهاب في الرئتين.



ووصف الفاتيكان أمس السبت لأول مرة حالته بأنها "حرجة"، وأشار إلى أنه احتاج لأكسجين إضافي ونقل دم.