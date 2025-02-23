القوات الجوية الأوكرانية: روسيا أطلقت 267 طائرة مسيرة

أطلقت روسيا 267 طائرة مسيرة، خلال هجوم شنته الليلة الماضية، وفق ما أعلنت القوات الجوية الأوكرانية.



وأوضحت أنه جرى إسقاط 138 طائرة مسيرة فيما اختفت 119 أخرى من على الرادارات بعد تشويش أجهزة الحرب الإلكترونية.



وقالت إنّ روسيا أطلقت أيضًا ثلاثة صواريخ باليستية.



وأشارت تقارير إلى وقوع أضرار في خمس مناطق في أوكرانيا.



وتشن موسكو هجمات مكثفة بطائرات مسيرة كل ليلة تقريبًا على أوكرانيا منذ أشهر، سعيا إلى استنزاف دفاعاتها الجوية.