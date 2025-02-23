قوات الدعم السريع في السودان وجماعات متحالفة معها توقع ميثاقا لتشكيل حكومة موازية

أعلنت مصادر الأحد أن قوات الدعم السريع في السودان وتحالف مؤلف من جماعات سياسية ومسلحة وقعت خلال الليل في نيروبي ميثاقا تأسيسيا لتشكيل حكومة موازية في البلاد التي تشهد حربا.



وقال مصدر مقرب من منظمي المراسم لوكالة فرانس برس إنه تم التوقيع. كما أكد المشاركون توقيع الميثاق الذي سيمهد الطريق أمام "حكومة سلام ووحدة" في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في السودان.