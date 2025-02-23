الجيش الإسرائيليّ يعلن نشر وحدة دبابات في جنين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيليّ توسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك نشر وحدة دبابات في مدينة جنين.

وهي المرة الأولى التي تعمل فيها دبابات في الأراضي الفلسطينية منذ نهاية الانتفاضة الثانية في عام 2005.



وأفاد الجيش في بيان، بأنّ قواته "تواصل مع جهاز الأمن الداخليّ وحرس الحدود عمليات مكافحة الإرهاب في شمال السامرة (الضفة الغربية) وتوسع أنشطتها الهجومية في المنطقة".



وأشار إلى أن "وحدة دبابات ستعمل في جنين كجزء من الجهد الهجوميّ".