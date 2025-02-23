السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد في هذا التاريخ

أعلن عضوان في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطنيّ السوريّ إن السلطات السورية الجديدة ستفتتح المؤتمر الساعي لبحث مستقبل البلاد يوم 25 شباط.



وقالت اللجنة للصحافيين إنّ أعضاءها السبعة تشاوروا مع حوالى 4000 شخص في أنحاء سوريا، خلال الأسبوع الماضي لجمع وجهات النظر التي من شأنها أن تساعد في وضع تصور لإعلان دستوريّ وإطار اقتصاديّ جديد وخطة للإصلاح المؤسسيّ.