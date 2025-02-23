الخارجية الروسية تؤكد زيارة لافروف لتركيا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس للأنباء الأحد أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيتوجه قريبا لإجراء محادثات في تركيا.



وأضافت "ستجري مناقشة مجموعة واسعة من القضايا الدولية والإقليمية وأخرى تجمع بين البلدين".



وقال مصدر في وزارة الخارجية التركية اليوم إن لافروف سيزور تركيا غدا الاثنين لمناقشة المحادثات الروسية الأمريكية الأحدث بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا وكيف يمكن لأنقرة أن تساهم في هذه العملية.