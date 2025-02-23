الآلاف يشاركون في تشييع رمزي لنصرالله في بغداد

شارك آلاف الأشخاص في تشييع رمزي للأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله في بغداد، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس، تزامنا مع تشييعه في بيروت بعد نحو خمسة أشهر من اغتياله بضربة إسرائيلية.



وسار الآلاف بينهم أطفال ونساء في محيط العتبة الكاظمية في شمال بغداد في تشييع رمزي لنصرالله، مرتدين الأسود وحاملين أعلام فلسطين ولبنان وحزب الله والحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.



وتُقام مراسم تشييع رمزي أخرى لنصرالله في العراق اليوم، لا سيّما في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية.