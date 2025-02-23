لقاء جمع رئيس الوزراء المصريّ بأمير الكويت

التقى رئيس الوزراء المصريّ مصطفى مدبولي بأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الكويت.



وبحثا في عدد من القضايا والموضوعات المشتركة لا سيما التعاون الاقتصادي بين البلدين كما تسلم أمير الكويت خلال اللقاء الدعوة لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة

الشهر القادم.



وأوضح بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصريّ أنّ مدبولي استعرض خلال اللقاء "أهم جهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال ملائمة لجذب استثمارات جديدة، برغم الأعباء التي تفرضها التحديات الإقليمية الراهنة".



وعبر مدبولي عن ترحيب مصر بالاستثمارات الكويتية وحرصها على دعم المستثمرين الكويتيين بصورة دائمة وتحفيزهم على الدخول في استثمارات جديدة.



وقال البيان إنّ أمير الكويت أكد "توافق رؤية البلدين تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة، وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم" كما وجه حكومته "بدفع جهود التعاون مع مصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والعمل على زيادة الاستثمارات، بما يعود بالنفع على البلدين".



وأشار البيان إلى أن الشيخ مشعل رحب بدعوة الرئيس السيسي "معربا عن تطلعه للمشاركة في القمة".