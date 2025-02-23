أبو الغيط يلتقي وزير الخارجية الأردني فى عمان... وهذا ما جرى بحثه

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني أيمن الصفدي، بمقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.وأعلن الأمين العام المساعد السفير حسام زكي أن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة عموماً وتطورات القضية الفلسطينية علي وجه الخصوص وبالذات في سياق الاعداد للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها بالقاهرة في ٤ آذار المقبل.وكشف الأمين العام المساعد أن اللقاء تطرق أيضا إلى الاعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية والتي سيترأسها الأردن.