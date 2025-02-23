غوتيريش يدعو إلى سلام يحترم "وحدة أراضي" أوكرانيا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى اتفاق سلام يحترم "وحدة الأراضي" الأوكرانية، وذلك عشية جلسة تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار مدعوم من واشنطن لا يذكر سلامة الأراضي الأوكرانية.



وقال غوتيريش في بيان: "أؤكد الحاجة الملحة لسلام عادل ومستدام وشامل يؤكد بالكامل على سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدة أراضيها ضمن حدودها المعترف بها دوليا".