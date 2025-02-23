ويتكوف: نتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما

أعلن مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدما.



أدلى ويتكوف بهذا التصريح في مقابلة مع (سي.إن.إن) عندما سُئل عن قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سجناء ومعتقلين فلسطينيين.



وقال: "يجب تمديد المرحلة الأولى... سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع.. ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك".