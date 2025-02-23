روسيا تعلن اجتماعا مع دبلوماسيين أميركيين "نهاية الأسبوع" المقبل

أعلنت موسكو عقد اجتماع مع دبلوماسيين أميركيين "نهاية الأسبوع" المقبل، وذلك بعد محادثات روسية-أميركية في السعودية في 18 شباط أتت عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بحسب ما نقلت عنه وكالة تاس الرسمية: "نحن منفتحون على الاتصالات مع الولايات المتحدة، وخصوصا بشأن القضايا المثيرة للجدل في علاقاتنا الثنائية. ننتظر تحقيق تقدم حقيقي في الاجتماع المقرر نهاية الأسبوع المقبل".



وأوضح أن هذا الاجتماع سيعقد "على مستوى رؤساء الدوائر" في وزارتي خارجية البلدين.