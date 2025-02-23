وزير الخارجية السوداني: لن نقبل بأن تعترف أي دولة بحكومة موازية

أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف أن حكومته الموالية للجيش "لن تقبل" أي اعتراف بحكومة موازية، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة.



وقال يوسف: "لن نقبل بأن تعترف أي دولة أخرى بما يسمى بحكومة موازية"، غداة توقيع قوات الدعم السريع وحلفاء عسكريين وسياسيين لها ميثاقا لتشكيل حكومة منافسة في مناطق سيطرتهم في ظل النزاع المستمر مع الجيش منذ نيسان 2023.