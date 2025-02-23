الجيش السوداني يعلن فك الحصار عن عاصمة ولاية شمال كردفان الاستراتيجية

أعلن الجيش السوداني فك الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية شمال كردفان الاستراتيجية في جنوب البلاد منذ بدء الحرب في نيسان 2023.



وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله في بيان: "تمكنت قواتنا من فتح الطريق إلى الأُبيّض والالتحام" مع الجنود المنتشرين في شرق المدينة.