زيلينسكي يعلن أنه مستعد للتنحي "فورا" في مقابل انضمام أوكرانيا إلى الناتو

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه مستعد للتنحي "فورا" في مقابل انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "إذا كان هناك سلام في أوكرانيا، إذا كنتم حقا ترغبون بأن أتنحى عن منصبي، فأنا مستعد.. يمكنني مبادلة ذلك بالناتو"، مؤكدا أنه على استعداد للتنحي "فورا" إذا لزم الأمر.



وأعلن الرئيس الأوكراني أنه يريد من نظيره الأميركي دونالد ترامب أن "يتفهم" موقفه ويقدم ضمانات أمنية ملموسة لمساعدة كييف في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي.



وقال: "أريد من ترامب أن يتفهم كل منا الآخر"، مضيفا: "نحتاج بشدة الى ضمانات أمنية من ترامب".

ورفض زيلينسكي الاعتراف بأن أوكرانيا مدينة للولايات المتحدة بمبلغ 500 مليار دولار مقابل المساعدات التي قدمتها واشنطن إلى كييف في وقت الحرب، وهو مبلغ يستشهد به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في كثير من الأحيان.



واعتبر زيلينسكي أن المنح ينبغي ألا تُعامل على أنها قروض.



من جهة أخرى، أعلن زيلينسكي أن كييف وواشنطن تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن الوصول إلى الموارد الطبيعية في أوكرانيا مقابل المساعدة الأمنية.



وقال: "نحرز تقدما"، مضيفا أن مسؤولين أوكرانيين وأميركيين بحثوا الاتفاق في وقت سابق الأحد.