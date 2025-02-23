اجتماع لوزراء دفاع دول أوروبية الاثنين لتعزيز الأمن الأوروبي

يعقد اجتماع عبر تقنية الفيديو الإثنين يشارك فيه اثنا عشر وزير دفاع أوروبيا لتحديد رد منسق على الهجوم الدبلوماسي الأميركي الروسي بشأن الملف الأوكراني وتعزيز أمن قارتهم، على ما ذكرت وزارة الجيوش الفرنسية الأحد.



وأوضح المصدر أن الاجتماع الذي سيعقد بعد الظهر بمبادرة من إستونيا وفرنسا، سيضم أيضا وزراء دفاع ليتوانيا ولاتفيا والنروج وفنلندا والسويد والدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة.



واجتماع وزراء الدفاع الذي يعقد بعد مرور ثلاث سنوات على الهجوم الروسي في أوكرانيا، يأتي على خلفية التطورات الدبلوماسية التي أثارها إعلان الإدارة الأميركية عن مفاوضات ثنائية بين واشنطن وموسكو لإنهاء الحرب.



