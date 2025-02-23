زيلينسكي يطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي قبل قمة بوتين وترامب

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يتعين عليه عقد لقاء مع نظيره الأميركي للبحث في اتفاق يتيح لواشنطن الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية قبل أي قمة بين دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف إنه من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن المخاوف الأمنية الأوكرانية، "سيتعيّن علينا عقد اجتماع ومناقشة المسألة. أعتقد أن على هذا الاجتماع أن يكون منصفا، ما يعني أنه ينبغي عقده قبل اجتماع ترامب مع بوتين".