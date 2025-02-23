نتنياهو: قواتنا ستبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من مناطقنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الجيش الاسرائيلي سيبقى في مواقع لبنانية مشرفة على عدد من المناطق الاسرائيلية.



وأكد نتنياهو في خلال مراسم تخريج ضباط في منطقة تل أبيب، أن إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال في قطاع غزة "في أي لحظة"، متعهدًا بتحقيق أهداف الحرب "سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".



وقال: "نحن مستعدون لاستئناف القتال المكثف في أي لحظة. في غزة، قضينا على معظم قوات حماس المنظمة، لكن لا شك في أننا سننجز أهداف الحرب بالكامل، سواء عبر المفاوضات أو بوسائل أخرى".



كما شدد نتنياهو على أنه لن يتسامح مع أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا ولن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي.