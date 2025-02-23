رئيس المجلس الأوروبي يعلن عن قمة أوروبية مخصصة لأوكرانيا في 6 آذار

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنه سيدعو إلى عقد قمة أوروبية مخصصة لأوكرانيا في السادس من آذار.



وقال في منشور على منصة إكس: "نعيش لحظة حاسمة بالنسبة لأوكرانيا والأمن الأوروبي".



وأضاف كوستا الذي يرأس المجلس الذي يضم قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء: "خلال مشاوراتي مع القادة الأوروبيين، لمست رغبة مشتركة في معالجة هذه التحديات على مستوى الاتحاد الأوروبي".