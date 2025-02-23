الفاتيكان: البابا فرنسيس لا يزال في وضع "حرج"

أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس الموجود في المستشفى للعلاج من التهاب رئوي، لا يزال في وضع "حرج" لكنه لم يصب بنوبة تنفسية جديدة منذ مساء السبت.



وجاء في النشرة الصحية الأخيرة أن "الوضع السريري المعقد وفترة الانتظار الضرورية لكي تؤتي العلاجات تأثيرها، يتطلبان البقاء متحفظين حول التشخيص".