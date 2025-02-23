شولتس يعلن أنه يتحمل "المسؤولية" عن الهزيمة الانتخابية "المريرة"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه يتحمل المسؤولية عن الهزيمة "المريرة" التي مني بها حزبه الاشتراكي الديموقراطي في الانتخابات العامة، من دون التعليق على مستقبله السياسي.



وقال المستشار المنتهية ولايته أمام نشطاء من حزبه: "نتيجة الانتخابات سيئة، وبالتالي أتحمل مسؤوليتها". وهنأ منافسه المحافظ فريدريش ميرتس على فوزه.