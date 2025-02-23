الجيش الإسرائيلي يعلن رفع مستوى "الاستعداد العملياتي" حول غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي رفع مستوى "الاستعداد العملياتي" حول غزة، بعدما قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن بلاده جاهزة لاستئناف القتال ضد حماس "بأي لحظة".



وقال الجيش في بيان: "بعد تقييم للوضع، تقرر رفع الاستعداد العملياتي في المنطقة المحيطة بقطاع غزة".