ميرتس يريد تشكيل حكومة "في أقرب وقت ممكن" في ظل التحديات الدولية

أعلن فريدريش ميرتس، زعيم المحافظين الذين تصدروا نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية، أنه يريد تشكيل حكومة "في أسرع وقت ممكن" في ظل التحديات الدولية الحالية.



وقال ميرتس في برلين: "العالم الخارجي لن ينتظرنا، ولن ينتظر مفاوضات ائتلافية مطولة (...). يتعين علينا أن نصبح جاهزين للعمل بسرعة مرة أخرى للقيام بما هو ضروري على الصعيد الداخلي، لكي نصبح حاضرين في أوروبا مجددا".