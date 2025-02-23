اردوغان يقول إنه يتطلع إلى "العمل بتنسيق أكبر" مع ماكرون

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "العمل بتنسيق أكبر"، عقب اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي.وقالت الرئاسة التركية في بيان: "اتفق الرئيس اردوغان والرئيس ماكرون بصفتهما زعيمين لدولتين حليفتين في الناتو على العمل بتنسيق أكبرفي الفترة المقبلة".