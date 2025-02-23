حماس ترفض إجراء مزيد من المحادثات دون إفراج إسرائيل عن سجناء متفق عليهم

أعلن القيادي في حركة حماس باسم نعيم أن الحركة لن تجري محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار الهش ما لم تطلق سراح سجناء فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.



وقال نعيم لرويترز، إنه "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاقهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".



وقالت إسرائيل إنها أرجأت إطلاق مئات السجناء الفلسطينيين الذين كانت تعتزم الإفراج عنهم أمس حتى تلبي حركة حماس شروطها.