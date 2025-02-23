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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى تركيا
أخبار دولية
2025-02-23 | 17:17
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل إلى تركيا
وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا مساء الأحد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية، عشية محادثات مقررة مع نظيره التركي هاكان فيدان.
وكانت مصادر دبلوماسية تركية قد أفادت بأن لافروف سيزور تركيا الإثنين، تزامنا مع الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس أن "وفدا يترأسه سيرغي لافروف سيتوجه قريبا" الى تركيا لمناقشة "مجموعة واسعة من المواضيع".
أخبار دولية
الخارجية
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