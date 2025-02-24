عشية الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي... تظاهرات داعمة لأوكرانيا في فرنسا

نظمت تظاهرات عدة داعمة لأوكرانيا في فرنسا الأحد عشية الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي الواسع النطاق وبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التفاوض مع موسكو، وفق ما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس.



وفي باريس، شارك 3500 شخص في مسيرة، بحسب السلطات، استجابة لدعوة جمعيات داعمة لأوكرانيا، بمشاركة العديد من النقابات العمالية بما في ذلك نقابة سي جي تي وسوليدير.



وفي مقدم المسيرة، حمل العديد من النواب الباريسيين لافتة كتب عليها "فلنتحد من أجل انتصار أوكرانيا".



وردد المتظاهرون "ترامب، بوتين، لا مفاوضات من دون أوكرانيا"، و"بوتين يقتل. تضامن مع أوكرانيا".



وكانت منظمة العفو الدولية حاضرة في المسيرة. وقالت سيلفي بريغو، المديرة العامة لمنظمة العفو الدولية في فرنسا، لوكالة فرانس برس إن منظمتها موجودة هنا "لمواصلة توثيق جرائم الحرب المستمرة في أوكرانيا". وأضافت: "نحن قلقون خصوصا بشأن تأثير ذلك في الفئات الأكثر ضعفا، خصوصا الأطفال".