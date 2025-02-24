الدنمارك تتعهد بتقديم 54 مليون يورو لمساعدة أوكرانيا

أعلنت الدنمارك أنها ستلتزم تقديم 405 ملايين كرونة (54 مليون يورو) لدعم أوكرانيا في مجال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.



وجاء هذا الإعلان عشية الذكرى الثالثة للغزو الروسي في شباط 2022.



وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان: "بعد ثلاث سنوات على الغزو الروسي الواسع النطاق، تواجه أوكرانيا احتياجات هائلة لإعادة الإعمار، إذ دُمرت البنية التحتية والقدرة الإنتاجية بشكل كبير".



وشددت على أن الوضع الإنساني لا يزال "خطيرا جدا" في البلاد، مستشهدة بتقديرات للأمم المتحدة بأن ما يقرب من 13 مليون شخص في أوكرانيا سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2025.



وسيتم تخصيص حوالى نصف المساعدات الدنماركية المعلن عنها للمساعدات الإنسانية وتوفير "الإغاثة الأساسية مثل الغذاء والدواء والمياه والمأوى للأوكرانيين في المناطق الأكثر تضررا"، بينما سيخصص النصف الآخر لجهود إعادة الإعمار.



وأكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن "الدنمارك أعلنت أنها ستقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".



وبهذا التبرع يصل إجمالي قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها الدنمارك لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في شباط 2022 إلى أكثر من مليار كرونة (134 مليون يورو).



وقد بلغت قيمة المساعدات العسكرية الدنماركية لأوكرانيا حوالى 7,2 مليارات يورو.