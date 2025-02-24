زيلينسكي في الذكرى الثالثة للغزو الروسي: 3 سنوات من المقاومة

حيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثلاث سنوات من "المقاومة" و"البطولة" في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لبلاده.



وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "ثلاث سنوات من المقاومة. ثلاث سنوات من عرفان الجميل. ثلاث سنوات من البطولة المطلقة أظهرها الأوكرانيون"، شاكرا "كل الذين يدافعون عن أوكرانيا ويدعمونها".