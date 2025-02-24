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ترامب يختار دان بونجينو لمنصب نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي
أخبار دولية
2025-02-24 | 01:34
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ترامب يختار دان بونجينو لمنصب نائب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن دان بونجينو سيكون نائبا لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي.
وسينضم بونجينو، مقدم البرامج الحوارية الإذاعية، إلى كاش باتيل الذي صدق مجلس الشيوخ قبل أيام على تعيينه مديرا لمكتب التحقيقات الاتحادي.
أخبار دولية
ترامب
دان بونجينو
مكتب التحقيقات الاتحادي
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