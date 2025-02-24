الفلبين واليابان تتفقان على تعزيز الشراكة الدفاعية

أعلن وزير الدفاع الياباني جن ناكاتاني أن اليابان والفلبين اتفقتا على تعزيز العلاقات الدفاعية في مواجهة بيئة أمنية "متزايدة الخطورة" في منطقة المحيطين الهندي والهادي.



والتقى ناكاتاني بنظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو في مانيلا في اجتماع تناول فيه الوزيران قضايا الأمن الإقليمي، ومنها الوضع في بحري الصين الشرقي والجنوبي.



وقال ناكاتاني: "البيئة الأمنية المحيطة بنا أصبحت شديدة الخطورة بشكل متزايد ومن الضروري للبلدين كشريكين استراتيجيين تعزيز التعاون الدفاعي والتضافر للحفاظ على السلم والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي".



وأعلن ناكاتاني أن الفلبين واليابان اتفقتا على تعميق التعاون في قطاع التبادلات العسكرية وإقامة حوار استراتيجي رفيع المستوى بين جيشيهما وتعزيز تبادل المعلومات.



وتوطدت العلاقات الأمنية بين حليفي الولايات المتحدة على مدى العامين الماضيين إذ تجمعهما مخاوف مشتركة بشأن تحركات الصين المتصاعدة في المنطقة.