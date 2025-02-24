تركيا تحقق في أنباء مضللة أدت إلى تقلبات في بورصة إسطنبول

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن تركيا بدأت تحقيقا يهدف إلى تحديد المسؤولين عن اختلاق ونشر أخبار مضللة أدت إلى تقلبات غير عادية في أسعار الأسهم وأحجام التداول في بورصة إسطنبول.



وأفادت الوكالة الأحد بأن مكتب الادعاء العام في إسطنبول سيجري التحقيق بالتعاون مع هيئة أسواق رأس المال التي ستقدم تقريرا بهذا الشأن.



وبدأت هيئة أسواق رأس المال الجمعة تحقيقا في تحركات غير عادية لأسعار الأسهم في بورصة إسطنبول. وقالت إن المعاملات التي تقوم بها جميع المؤسسات تخضع حاليا للمراجعة من الهيئة والبورصة.



وأغلق المؤشر الرئيسي بتركيا يوم الجمعة عند 9602.16 نقطة بانخفاض 2.09 عن إغلاق يوم الخميس.