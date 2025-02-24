مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تزور الولايات المتحدة الثلاثاء

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنها ستتوجه إلى الولايات المتحدة غدا الثلاثاء للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو.



ومن المقرر أن تركز المناقشات على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.