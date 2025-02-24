وزير الخارجية التركي: مفاوضات أوكرانيا يجب أن "تجمع الطرفين" المتحاربين

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تدعم المبادرة الأميركية لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا على أن تضم المفاوضات الطرفين المتحاربين.



وقال فيدان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافرورف: "نولي أهمية كبيرة للمبادرة الأميركية الجديدة. ونرى أن إمكان التوصل إلى حل متاح عبر المفاوضات التي يجب أن يشارك فيها الطرفان" المتحاربان.