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دوي انفجار قرب القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

أخبار دولية
2025-02-24 | 04:37
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دوي انفجار قرب القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية
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دوي انفجار قرب القنصلية الروسية في مرسيليا الفرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية محلية بأن دوي انفجار سمع بالقرب من القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا، مشيرة الى أن رجال الإطفاء هرعوا للموقع.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا طالبت بتحقيق فرنسي كامل في انفجارات قنصليتها في مدينة مرسيليا، وأنها تعتقد أنها "عمل إرهابي على ما يبدو".

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو قتلى كما لم ترد معلومات حتى الآن عن الأضرار.

ونقلت تاس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قولها: "الانفجارات التي وقعت بأراضي القنصلة العامة الروسية في مرسيليا تحمل كلها السمات المميزة لهجوم إرهابي".

وأضافت: "نطالب (فرنسا) باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلا عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الأجنبية الروسية".

وجاء الحادث في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا تزامنا مع الذكرى الثالثة لإندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أخبار دولية

دوي انفجار

القنصلية الروسية

مرسيليا

فرنسا

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