زيلينسكي: لإحلال سلام دائم في أوكرانيا هذه السنة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إحلال سلام دائم في أوكرانيا خلال السنة الراهنة، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.وقال زيلينسكي: "يجب أن تشهد هذه السنة بداية سلام حقيقي ودائم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يمنحنا السلام أو سيعطينا إياه في مقابل شيء. يجب أن نظفر بالسلام بالقوة والحكمة والوحدة".