الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية بسوريا

إلقاء 3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا بجنوب فرنسا

إلقاء 3 عبوات ناسفة على القنصلية الروسية في مرسيليا بجنوب فرنسا

زيلينسكي: لإحلال سلام دائم في أوكرانيا هذه السنة