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شي جينبينغ أجرى محادثات هاتفية مع بوتين
أخبار دولية
2025-02-24 | 05:52
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شي جينبينغ أجرى محادثات هاتفية مع بوتين
أجرى الرئيس الصيني شي جينبينغ محادثات هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ما ذكرت وكالة شينخوا (الصين الجديدة) للأنباء الصينية الرسمية من دون أي تفاصيل عن فحوى المكالمة.
وأتى الاتصال في وقت يزور قادة دول أجنبية عدة كييف اليوم، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لتجديد التزامهم بدعم أوكرانيا.
وأعلن الكرملين لاحقا، أن الرئيس الروسي أطلع نظيره الصيني على محادثات موسكو مع واشنطن التي جرت الأسبوع الماضي.
وذكر الكرملين في بيان، أن "الجانب الصيني أعرب عن دعمه لبدء الحوار بين روسيا والولايات المتحدة وأيضا استعداده للمساعدة في البحث عن تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الصيني شي جيبينغ أن الصين وروسيا "بلدان صديقان حقا" و"يتبادلان الدعم".
ونقلت وكالة شينخوا عن شي قوله: "التاريخ والواقع يظهران أن علاقات حسن الجوار تجمع بين الصين وروسيا ولا شيء سيعدل ذلك وهما بلدان صديقان حقا في السراء والضراء ويتبادلان الدعم ويحققان التنمية المشتركة".
أخبار دولية
شي جينبينغ
فلاديمير بوتين
محادثات هاتفية
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