كـ"نقطة انطلاق" لإنهاء النزاع... زيلينسكي يقترح تبادل جميع أسرى الحرب مع روسيا

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية تبادل لجميع أسرى الحرب مع روسيا كـ"نقطة انطلاق" لإنهاء النزاع في بلاده.



وقال زيلينسي خلال قمة في كييف في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا: "على روسيا أن تفرج عن الأوكرانيين. وأوكرانيا مستعدة لتبادل جميع الأسرى وهذه نقطة انطلاق عادلة".