لافروف: لن نوقف القتال بأوكرانيا إلا بعد تحقيق أهدافنا من المفاوضات

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن موسكو لن توقف القتال في أوكرانيا إلا بعد تحقيق أهدافها من المفاوضات التي يعتزم الرئيسان الروسي والأميركي مباشرتها لإنهاء النزاع.



وقال الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي فيدان هاكان في أنقرة: "لن نوقف القتال إلا عندما تفضي المفاوضات إلى نتيجة ثابتة ودائمة تناسب روسيا الاتحادية".



وتطالب موسكو عمليا باستسلام الجيش الأوكراني وتخلي كييف عن خمس مناطق تحتلها روسيا كليا أو جزئيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وقيام سلطات جديدة في كييف.