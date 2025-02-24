إردوغان أكد دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، مشددا على أنّه يجب تمثيل موسكو وكييف "بشكل عادل" في أي محادثات لإنهاء النزاع.



وقال إردوغان عبر رابط فيديو، خلال قمة في أوكرانيا ضمت قادة أوروبيين، إنّ "الطريق إلى سلام عادل ودائم يمكن تمهيده فقط عبر إطار يتمثّل فيه طرفا الصراع بشكل متساوٍ وعادل".