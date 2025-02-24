ميرتس أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه الى زيارة ألمانيا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فريدريش ميرتس أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه سيدعوه الى زيارة ألمانيا، في تحد لمذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.



وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ المستشار المحتمل في اتصال هاتفي بعد تصدر تكتله المحافظ لنتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا الأحد.