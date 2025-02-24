الفاتيكان: حالة البابا فرنسيس لا تزال حرجة لكنه في وعيه

أعلن الفاتيكان أن حالة البابا فرنسيس الذي يعاني من التهاب رئوي مزدوج وبدايات فشل كلوي لا تزال حرجة لكنه في وعيه.ودخل البابا (88 عاما) مستشفى غيميلي في روما في 14 شباط في أطول فترة إقامة في مستشفى خلال بابويته المستمرة منذ 12 عاما.وكشف مسؤول في الفاتيكان طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث عن حالة البابا، أن الأخير يتناول الطعام بصورة طبيعية وقادر على النهوض والتجول في غرفته بالمستشفى.ووصف الفاتيكان الأحد حالة البابا بأنها حرجة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وقال إن اختبارات الدم أظهرت "قصورا أوليا طفيفا" في وظائف الكلى.ومن المتوقع صدور تحديث جديد عن حالة البابا مساء اليوم.