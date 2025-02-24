تعهّد سعوديّ بتقديم 500 مليون دولار لمبادرة عالمية

عاودت السعودية تأكيد تعهدها بتقديم 500 مليون دولار للمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، وفق ما أعلنت منظمة الصّحة العالمية.



وكانت المملكة قد قطعت هذا التعهد للمرة الأولى، في نيسان 2024 في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصاديّ العالميّ، في الرياض.