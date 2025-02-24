مسؤولان أردنيان: الشرع سيزور المملكة

أعلن مسؤولان أردنيان أنّ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، سيزور المملكة.



وقالا إنه سيلتقي بالملك عبد الله لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين.