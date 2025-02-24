الجهاد الإسلاميّ تتهم إسرائيل بالعمل على ضمّ الضفة الغربية بالقوة

اتهمت حركة الجهاد الإسلاميّ الفلسطينية إسرائيل بالعمل على ضمّ الضفة الغربية بالقوة، بعد طردها سكان ثلاثة مخيمات فلسطينية في الضفة المحتلة من دون إمكان العودة اليها.



وقالت حركة الجهاد، في بيان: "إقدام قوات الاحتلال على استخدام الدبابات كالة بطش اضافية في تصعيدها المستمر ضد ابناء شعبنا في الضفة، وقرارات اخلاء ثلاثة مخيمات فلسطينية هي خطوة عدوانية جديدة تهدف الى اقتلاع شعبنا من ارضه وتوكد تخطيط الاحتلال لضم الضفة بالقوة".



كما اتهمت إسرائيل بمحاولة "ترسيخ الهيمنة العسكرية عبر شقّ محاور استيطانية تعزّز فصل مدن الضفة ومخيماتها".



واعتبرت أنّ مخطط التهجير لا علاقة له بعملية طوفان الأقصى.