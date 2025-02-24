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الاتحاد الاوروبيّ سيسعى للتوصل الى اتفاق على مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أخبار دولية
2025-02-24 | 10:07
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الاتحاد الاوروبيّ سيسعى للتوصل الى اتفاق على مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الاثنين أن القادة الأوروبيين سيحاولون التوصل إلى اتفاق في شأن حزمة عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال قمة خاصة تعقد في السادس من آذار.
وتسعى أوروبا إلى تعزيز دعمها لكييف ردا على المفاوضات بين الأميركيين والروس بشأن أوكرانيا.
واقترحت كالاس أن تلتزم الدول الأعضاء الـ27 تزويد أسلحة جديدة في أقرب وقت بما فيها صواريخ وأنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية.
وأكدت أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين الاثنين في بروكسل "أيدوا بشكل كبير" هذه المبادرة الجديدة.
وقالت: "التفاصيل، ولا سيما المبالغ، ستُحدد وتُناقش خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في السادس من آذار".
لكن المباحثات صعبة بسبب معارضة المجر التي بقيت قريبة من موسكو، لأي مساعدة عسكرية جديدة لكييف، خصوصا في ضوء إطلاق محادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وقدّم الأوروبيون نحو 134 مليار يورو مساعدات لأوكرانيا منها ما يقل قليلا عن 50 مليارا للدعم العسكري.
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