زيلينسكي: كييف وواشنطن تعملان بشكل بناء للتوصل إلى اتفاق اقتصاديّ

أكّد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أنّ كييف وواشنطن تعملان بشكل بناء، للتوصل إلى اتفاق اقتصادي يحتل مكانًا محوريًا في الجهود الرامية لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا.



وأكد، عبر رابط فيديو إلى زعماء دول مجموعة السبع، أنه يتعين مشاركة كل من أوروبا وأوكرانيا في عملية السلام.

