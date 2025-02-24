واشنطن ستستخدم الفيتو ضد أي تعديل لمشروع قرارها حول أوكرانيا في الأمم المتحدة

أعلن مسؤول أميركيّ أن الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو ضد أي تعديل لمشروع قرارها في الأمم المتحدة الذي يدعو إلى إنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، قبل التصويت عليه.



وقال مسؤول وزارة الخارجية لصحافيين "سنستخدم الفيتو ضد التعديل الروسي إذا عرض علينا في مجلس الأمن. وسنستخدم الفيتو ضد التعديلات الأوروبية إذا تم رفعها إلى مجلس الأمن".