سلطات طالبان تعلن احتجاز بريطانيَّين وأميركية-صينية

أعلنت سلطات طالبان مساء الاثنين أنها اعتقلت بريطانيَين اثنين وأميركية من أصل صيني بعيد مطالبة بريطانية حكومتها بالإفراج عن والديها السبعينيين.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد المتين قاني مساء الاثنين لوكالة فرانس برس "بناء على معلومات معينة اعتقلت السلطات أربعة أشخاص هم بريطانيان يحملان أوراق أفغانية وشخص يحمل الجنسيتين الصينية والأميركية ومترجمهم".وأضاف بعد فترة وجيزة من نداء وجّهته بريطانية إلى حكومتها بأن تفعل "كل ما في وسعها" من أجل إطلاق سراح والديها بيتر وباربي رينولدز اللذين كانا يديران دورات تربوية في البلاد منذ العام 2009 إن "جهودا جارية لحل هذه القضية".